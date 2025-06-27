Атака на Дніпро 24 червня: кількість жертв зросла до 21

До 21 зросла кількість жертв атаки на Дніпро 24 червня.

Про це сьогодні, 27 червня, повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака на Дніпро 24 червня: зросла кількість жертв

— 24 червня Дніпро пережив одну з найтрагічніших атак за останній час. Кількість загиблих у місті зросла до 21. Ще двоє людей загинуло у Самарі, – написав Клименко.

Загалом через цю атаку на Дніпропетровську область постраждали 340 людей, серед яких 38 дітей.

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Крім того, Клименко зазначив, що Дніпропетровщина майже щодня зазнає ворожих ударів.

— Ракети, дрони, артилерія: Росія цілеспрямовано б’є по цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, забираючи життя мирних людей, – додав міністр.

Згідно з повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у ніч на 27 червня російська армія вчергове атакувала Нікопольський район.

Агресор бив по райцентру, Покровській і Марганецькій громадах FPV-дронами.

Унаслідок обстрілів пошкоджені амбулаторія, адмінбудівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, авто, лінія електропередач.

Також Сергій Лисак зазначив, що вночі на Дніпропетровщині збили дві ракети і п’ять БпЛА.

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