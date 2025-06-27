Ракетный удар РФ по Чугуеву: трое пострадавших, один – в тяжелом состоянии

В пятницу, 27 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. В результате атаки пострадали трое гражданских лиц.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: что известно

— Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев. На данный момент известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться, — говорится в сообщении.

В настоящее время всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте попадания работают все соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрела и уточнением масштабов разрушений.

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Напомним, 21 июня Чугуевский район Харьковской области также подвергся вражеской атаке. Тогда в результате удара российского беспилотника погиб 60-летний мужчина.

Ночью 11 июня вражеские самолеты сбросили несколько авиабомб на город Купянск Харьковской области. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, люди не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 220-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР

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