Ракетный удар РФ по Чугуеву: трое пострадавших, один – в тяжелом состоянии
В пятницу, 27 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Чугуев Харьковской области. В результате атаки пострадали трое гражданских лиц.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Россияне нанесли ракетный удар по Чугуеву: что известно
— Российская армия нанесла ракетный удар по городу Чугуев. На данный момент известно о трех пострадавших: один в тяжелом состоянии, два — в среднем. Количество пострадавших может увеличиться, — говорится в сообщении.
В настоящее время всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте попадания работают все соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрела и уточнением масштабов разрушений.
Напомним, 21 июня Чугуевский район Харьковской области также подвергся вражеской атаке. Тогда в результате удара российского беспилотника погиб 60-летний мужчина.
Ночью 11 июня вражеские самолеты сбросили несколько авиабомб на город Купянск Харьковской области. В результате атаки зафиксированы многочисленные разрушения, люди не пострадали.
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Фото: КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР