Ракетний удар РФ по Чугуєву: троє постраждалих, один – у тяжкому стані

У п’ятницю, 27 червня, російські війська вдарили ракетами по місту Чугуїв Харківської області. Унаслідок атаки постраждали троє цивільних осіб.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Росіяни здійснили ракетний удар по Чугуєву: що відомо

– Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв. Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два – в середньому. Кількість постраждалих може збільшитися, – йдеться у дописі.

Наразі всім пораненим надається необхідна медична допомога. На місці влучання працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу та уточненням масштабів руйнувань.

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Нагадаємо, 21 червня Чугуївський район Харківської області також зазнавав ворожої атаки. Тоді внаслідок удару російського безпілотника загинув 60-річний чоловік.

Уночі 11 червня ворожі літаки скинули кілька авіабомб на місто Купʼянськ Харківської області. Унаслідок атаки зафіксовано чисельні руйнування, люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

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