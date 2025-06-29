Обстрел Лимана: оккупанты попали в дом, пострадала семья с ребенком

Семья с ребенком пострадали во время обстрела Лимана сегодня, 29 июня.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Обстрел Лимана сегодня, 29 июня

Обстрел Лимана сегодня, 29 июня, произошел около 07:15.

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Тип оружия, из которого открыли огонь россияне, устанавливают.

Известно, что целью оккупантов стал жилой пятиэтажный дом.

Вражеским ударом был поврежден фасад дома, окна и балконы.

В результате попадания в одной из квартир пострадала семья – 51-летний мужчина с женой и их 12-летний сын.

— У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочное ранение, ушибы и отравления угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры делают все необходимое, чтобы задокументировать атаку оккупантов на мирных жителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

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