Обстрел Лимана: оккупанты попали в дом, пострадала семья с ребенком
Семья с ребенком пострадали во время обстрела Лимана сегодня, 29 июня.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Обстрел Лимана сегодня, 29 июня
Обстрел Лимана сегодня, 29 июня, произошел около 07:15.
Тип оружия, из которого открыли огонь россияне, устанавливают.
Известно, что целью оккупантов стал жилой пятиэтажный дом.
Вражеским ударом был поврежден фасад дома, окна и балконы.
В результате попадания в одной из квартир пострадала семья – 51-летний мужчина с женой и их 12-летний сын.
— У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочное ранение, ушибы и отравления угарным газом. Пострадавшим оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.
Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры делают все необходимое, чтобы задокументировать атаку оккупантов на мирных жителей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 222-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура