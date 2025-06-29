Обстріл Лимана: окупанти поцілили в будинок, постраждала родина з дитиною

Родина з дитиною постраждали під час обстрілу Лимана сьогодні, 29 червня.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Обстріл Лимана сьогодні, 29 червня

Обстріл Лимана сьогодні, 29 червня, стався близько 07:15.

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Відомо, що ціллю окупантів став житловий п’ятиповерховий будинок.

Ворожим ударом було пошкоджено фасад будинку, вікна та балкони.

Унаслідок влучання в одній із квартир постраждала родина – 51-річні чоловік із дружиною та їхній 12-річний син.

– У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкове поранення, забої та отруєння чадним газом. Постраждалим надано медичну допомогу, – ідеться у повідомлені.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори роблять усе необхідне, щоб задокументувати атаку окупантів на мирних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

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