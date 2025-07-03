Взрыв в Одессе 3 июля: пострадала припортовая инфраструктура, есть погибшие и раненые

Взрыв в Одессе прогремел 3 июля около 13.00 во время тревоги, объявленной из-за угрозы баллистики из Крыма.

Обновлено в 15:26.

Взрыв в Одессе 3 июля: что известно

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона Єдині новини рассказал, что в результате взрывов во время ракетного удара по Одессе погибли два человека погибли, еще шесть ранены.

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Впоследствии он уточнил, что враг ударил по припортовой инфраструктуре баллистической ракетой Искандер — она попала в район одного из причалов Одесского морского порта.

— На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. Погибли два человека. Один из них — докер-механизатор, другой — водитель грузовика. Искренние соболезнования семьям погибших. Еще шестеро получили ранения. Среди них — работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое — граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна, — сказал Кипер.

По его словам, повреждены также портальные краны, техника и склады.

Напомним, что в Одессе ночью также раздавались взрывы — РФ нанесла очередной удар по жилой инфраструктуре.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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