Вибух в Одесі 3 липня: постраждала припортова інфраструктура, є загиблі та поранені

Вибух в Одесі пролунав 3 липня близько 13.00 під час тривоги, оголошеної через загрозу балістики з Криму.

Оновлено о 14:40.

Вибух в Одесі 3 липня: що відомо

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що внаслідок вибухів під час ракетного удару по Одесі загинули двоє людей загинули, ще трьох поранено.

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– По припортовій інфраструктурі було нанесено удар балістичною касетною ракетою. На жаль, двоє людей загинули, троє отримали поранення, їм надають допомогу. Це водій вантажівки, особу іншого постраждалого встановлюють. Щодо інших – додатково дам інформацію, який їхній стан, — уточнив він.

Нагадаємо, що в Одесі вночі також лунали вибухи – РФ завдала чергового удару по житловій інфраструктурі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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