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В Херсонской области дрон РФ атаковал годовалого мальчика и пожилую женщину: ребенок погиб

На Херсонщині росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика

В селе Правдино, что на Херсонщине, российские оккупанты атаковали с дрона годовалого мальчика и 64-летнюю женщину, которые находились во дворе дома.

От полученных ранений ребенок погиб на месте, местная жительница получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

РФ нанесла удар по жителям Херсонщины

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что российские террористы оборвали еще одну детскую жизнь.

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— В селе Правдино Белозерской общины россияне атаковали с дрона годовалого мальчика и пожилую женщину, которые находились во дворе дома. К сожалению, от полученных ранений ребенок погиб на месте, — написал Прокудин, выразив соболезнования родным и близким невинно убитого малыша.

В результате атаки дроном 64-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Медики оказали пострадавшей помощь, от госпитализации она отказалась.

Напомним, что 8 июля Россия атаковала беспилотниками Херсон. В результате сброса взрывчатки двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения, еще одна женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Александр Прокудин

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