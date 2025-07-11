В Полтавской области без света остались более 5 тыс. абонентов

В ряде населенных пунктов Полтавской области в результате непогоды без поставки электричества остались более 5 тыс. абонентов.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Где нет света на Полтавщине из-за непогоды

По словам начальника Полтавской ОВВА, в Зеньковской, Кременчугской, Карловской и Диканьской громадах более 5,4 тыс. абонентов остались без света из-за сильных порывов ветра.

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— Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения, — говорится в сообщении.

Утром 11 июля сообщалось, что в результате непогоды во Львовской области из берегов вышли реки Щирка и Зубра.

По информации ГСЧС Украины, из-за сильных дождей возникли подтопления во Львове и еще в 11 общинах региона.

В ГСЧС отмечали, что спасатели откачали почти 10 тыс. куб. м воды. Во время чрезвычайной ситуации удалось спасти восемь человек, среди которых — пятеро детей.

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