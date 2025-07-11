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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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На Полтавщині без світла залишилися понад 5 тис. абонентів

Відключення електроенергії, блекаут
Фото: Depositphotos

У низці населених пунктів Полтавської області внаслідок негоди без постачання електрики залишились понад 5 тис. абонентів.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Де немає світла на Полтавщині через негоду

За словами начальника Полтавської ОВА, у Зіньківській, Кременчуцькій, Карлівській та Диканській громадах понад 5,4 тис. абонентів залишилися без світла через сильні пориви вітру.

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– Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання, – йдеться у повідомленні.

Вранці 11 липня повідомлялося, що внаслідок негоди у Львівській області з берегів вийшли річки Щирка та Зубра.

За інформацією ДСНС України, через сильні дощі виникли підтоплення у Львові та ще в 11 громадах регіону.

У ДСНС зазначали, що рятувальники відкачали майже 10 тис. куб. м води. Під час надзвичайної ситуації вдалося врятувати вісьмох осіб, серед яких – п’ятеро дітей.

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