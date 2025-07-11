На следующей неделе в Украине будет комфортная летняя погода: прогноз от Натальи Птухи

На следующей неделе в Украине будет преобладать поле повышенного атмосферного давления.

Это обеспечит преимущественно сухую и теплую погоду в большинстве регионов. В некоторых областях возможны небольшие дожди.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода в Украине на следующей неделе — читайте в материале.

Погода в Украине на следующей неделе

С понедельника в большинстве областей будет преимущественно погода без осадков.

Синоптик отметила, что уже с середины недели температурный режим станет более равномерным, но юго-восток все равно останется в жаркой воздушной массе.

— У нас юго-восток будет оставаться в жарком воздухе, тогда как остальные территории — от севера через Киевскую область и до южных областей — будет в комфортном температурном режиме, — рассказала Птуха.

По ее словам, в понедельник, 14 июля, в западных, северных и центральных областях ночью будет +12…+17°C, днем +22…+27°C.

В юго-востоке — ночные температуры +21…+26°C, днем жара будет достигать +35…+38°C.

— Уже 13-14 июля температура будет выравниваться: в большинстве регионов ночь +19°C, днем +24…+30°C. В южных областях ночь +16…+22°C, дневная +30…+38°C. И такая тенденция будет держаться до середины недели, — отметила синоптик.

По словам Натальи Птухи, 16 июля возможны кратковременные грозовые дожди на западе и местами на юге.

Однако уже 19-21 июля ожидается преимущественно сухая погода по всей стране без существенных изменений температуры.

Погода в Одессе

В Одессе в ближайшие четыре дня будет преобладать влияние антициклона.

— Влажность воздуха снизится, а температура будет расти. Температура воздуха ночью — +20…+25°C, днем — до +32…+37°C. Благодаря морскому влиянию жара в прибрежных районах будет ощущаться несколько меньше, — рассказала Наталья Птуха.

Температура воды будет держаться в пределах +21…+23°C.

Погода в Киеве

В Киеве в течение всей недели будет держаться классическая летняя погода.

— Будет преобладать сухая погода. До середины следующей недели, практически до пятницы — без осадков. Ночная температура — +14…+17°C, в середине недели — до +18…+20°C, — отметила синоптик.

Птуха добавила, что дневные максимумы в столице постепенно будут расти: 25-27°C в начале недели, до +28…+30°C — с 14 по 16 июля.

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