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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Вибухи в Чугуєві: є влучання по підприємству, лікарні та будинках, 3 поранених

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Вибухи в Чугуєві Харківської області під час атаки дронів вночі 11 липня лунали двічі, є руйнування та поранені.

Вибухи в Чугуєві сьогодні вночі: наслідки атаки

Як повідомив голова ОВА Олег Синегубов, сьогодні вночі, після 01:00, зафіксовано щонайменше сім влучань ударних безпілотників.

Зокрема, один дрон пошкодив житлові будинки та медичного закладу, ще шість – влучили по промисловому підприємству, де спалахнула пожежа.

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– Серед постраждалих, станом на зараз, 65-річна жінка. Медики надають їй необхідну допомогу, – додав він.

А мер міста Світлана Мінаєва говорить про трьох простраждалих внаслідок вибухів у Чугуєві сьогодні вночі.

За її словами, в центральній частині міста зруйновано два приватних домоволодіння, суттєво пошкоджені будинки навколо, також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні.

– Ще в одному з мікрорайонів міста також були влучання Шахедів, є пошкодження приватних домоволодінь. На щастя, без постраждалих, – додала вона.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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