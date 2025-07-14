Готували замахи на суддів і волонтерів у Полтаві та Дніпрі: СБУ затримала агенток РФ

Представники СБУ та Нацполіції затримали двох агенток ГРУ, які намагалися вчинити замахи на суддів та волонтерів у Полтаві та Дніпрі.

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Розслідування встановило, що затримані жительки Полтави раніше вже мали судимість за наркоторгівлю та крадіжки.

Вони потрапили до поля зору російських спецслужб через Телеграм-канали, де шукали легких заробітків після виходу з в’язниці.

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Агентки отримали завдання на фізичну ліквідацію представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв.

Для підготовки замахів одна з них залишилася у Полтаві, шпигуючи за потенційними цілями, тоді як інша вирушила до Дніпра.

Після прибуття до Дніпра одна з агенток отримала координати замінованого скутера, плануючи його підірвати разом із автівкою судді.

Щоби відстежити прибуття посадовця, агентка встановила телефонну камеру з віддаленим доступом для російських кураторів.

Саме у цей момент її затримали співробітники СБУ. Одночасно у Полтаві затримали другу агентку.

Встановлено, що перед основними завданнями фігурантки виконали тестове – підірвали авто українського захисника.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на терористичний акт за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період).

Наразі зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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