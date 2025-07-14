Российский дрон атаковал учебное заведение в Сумах, есть раненые

Днем 14 июля, около 11:00, вражеский дрон атаковал одно из учебных заведений в Сумах, ранены шесть человек.

О последствиях атаки на Сумы сегодня рассказали глава областной ОВА Олег Григоров, и. о. мэра города Артем Кобзарь и в областной прокуратуре.

Атака на Сумы сегодня, 14 июля

По их словам, повреждено само учебное заведение и другие здания.

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Также известно о шести раненых.

На месте работают соответствующие службы, детали и масштабы разрушений выясняются.

Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумська обласна прокуратура

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