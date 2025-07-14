Российский дрон атаковал учебное заведение в Сумах, есть раненые
Днем 14 июля, около 11:00, вражеский дрон атаковал одно из учебных заведений в Сумах, ранены шесть человек.
О последствиях атаки на Сумы сегодня рассказали глава областной ОВА Олег Григоров, и. о. мэра города Артем Кобзарь и в областной прокуратуре.
Атака на Сумы сегодня, 14 июля
По их словам, повреждено само учебное заведение и другие здания.
Также известно о шести раненых.
На месте работают соответствующие службы, детали и масштабы разрушений выясняются.
Сумская областная прокуратура проводит досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сумська обласна прокуратура