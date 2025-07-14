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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпропетровській області: горіли будинки, серед поранених – діти

вибухи у Дніпропетровській області 14 липня

Вибухи у Дніпропетровській області сьогодні лунали вночі під час атаки ударними безпілотниками.

Вибухи у Дніпропетровській області 14 липня

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, сили ППО збили 10 дронів-камікадзе. Однак частина БпЛА досягла цілей — зафіксовані влучання в Дніпровському та Криворізькому районах.

  • У Дніпровському районі:
    Постраждали троє цивільних, серед них дві 13-річні дівчинки. Вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Також госпіталізований 51-річний чоловік, його стан оцінюється як важкий.
  • Внаслідок удару спалахнули три житлові будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та частина лісу.
  • Вогнем знищено 7 автівок, ще 4 отримали пошкодження.

У Криворізькому районі:

Зараз дивляться
  • Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

У Нікопольському  районі:

  • Російські війська обстрілювали територію FPV-дронами та артилерією. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська та Марганецька громади. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область.

Внаслідок атаки пошкоджено три житлові будинки. Постраждала людина, медики надають їй необхідну допомогу.

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Фото: Сергій Лисак

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