Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпропетровській області: горіли будинки, серед поранених – діти
Вибухи у Дніпропетровській області сьогодні лунали вночі під час атаки ударними безпілотниками.
Вибухи у Дніпропетровській області 14 липня
Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, сили ППО збили 10 дронів-камікадзе. Однак частина БпЛА досягла цілей — зафіксовані влучання в Дніпровському та Криворізькому районах.
- У Дніпровському районі:
Постраждали троє цивільних, серед них дві 13-річні дівчинки. Вони перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Також госпіталізований 51-річний чоловік, його стан оцінюється як важкий.
- Внаслідок удару спалахнули три житлові будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та частина лісу.
- Вогнем знищено 7 автівок, ще 4 отримали пошкодження.
У Криворізькому районі:
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- Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, пошкоджено об’єкти інфраструктури.
У Нікопольському районі:
- Російські війська обстрілювали територію FPV-дронами та артилерією. Під ударами опинилися Нікополь, Покровська та Марганецька громади. На щастя, обійшлося без жертв і поранених.
Нагадаємо, напередодні російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область.
Внаслідок атаки пошкоджено три житлові будинки. Постраждала людина, медики надають їй необхідну допомогу.
Фото: Сергій Лисак
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