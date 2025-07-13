Вибухи в Полтаві 13 липня: пошкоджені будинки, є постраждалий

Під час повітряної тривоги у Полтаві пролунали вибухи у неділю, 13 липня. Росіяни обстріляли дронами Полтавську область, є постраждалий.

Вибухи у Полтаві 13 липня: що відомо

Вибухи в Полтаві сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

У Полтавській ОВА заявили, що ворог атакував Полтавщину дронами.

Зараз дивляться

– Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО, – йдеться у повідомленні.

У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки. Постраждала людина, медики надають їй необхідну допомогу.

О 20:02 повітряні Сили ЗС України повідомляли про рух ворожих БпЛА на Полтавщину. Пізніше стало відомо про наявність дронів на сході області.

О 20:42 ПС ЗСУ заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Нагадаємо, 3 липня росіяни завдали удару по ТЦК у Полтаві та об’єктах поблизу.

Одне з влучень спровокувало пожежу у будівлі ТЦК. Унаслідок атаки загинули троє людей, 47 постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 236-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.