Россияне активизировали штурмы и обстрелы возле Херсона, в том числе на островах — Волошин

Российские войска за последнюю неделю значительно увеличили количество штурмовых действий на Приднепровском направлении, в частности в районе Херсона. Также существенно возросла интенсивность ударов дронами и обстрелов правого берега Днепра.

На Херсонщине РФ увеличила количество штурмов

Россия значительно увеличила количество штурмов – по сравнению с последними неделями в два-три раза, заявил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, вместо двух-трех попыток штурма в день РФ сейчас предпринимает в среднем от 6 до 11 попыток.

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– Враг активизировался по всей островной зоне, начиная с юга, где он ежедневно проводит один-два небольших штурма, и заканчивая, например, автомобильным и железнодорожным Антоновскими мостами, где также ежедневно совершается три-четыре неудачных попытки захватить наши позиции, – рассказал он.

Волошин отметил, что цель этих действий очевидна: захватить определенные плацдармы и держать их под контролем.

— Конечно, это делать непросто, ведь на этих островах даже окопаться негде– копнешь и уже подступает вода. Построить какое-то укрытие там тоже невозможно. Но противник пытается все это делать, – рассказал спикер Сил обороны.

К тому же, как отмечает Волошин, оккупанты в среднем на 10-15% увеличили количество атак правобережья. Преимущественно это делается с помощью беспилотников и имеет характер целенаправленного террора — враг зачастую бьет по местных жителей и гражданской инфраструктуре, а не военных целях.

— Они пытаются сделать вдоль берега “мертвую зону”. То есть разрушить все укрепления, укрытия, чтобы нам негде было держаться, — объяснил он.

Однако, по мнению Волошина, на фоне этого говорить, что есть непосредственная угроза масштабного наступления и форсирования Днепра пока рано.

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