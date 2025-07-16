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3 мин.

Коллаборанта Сальдо заочно приговорили к 15 годам за организацию псевдореферендума

Володимир Сальдо
Фото: УНИАН

Гауляйтера Херсонской области, бывшего депутата горсовета Владимира Сальдо, который перешел на сторону врага, заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества за организацию псевдореферендума по “присоединению” временно оккупированных территорий региона к РФ.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Второй приговор Сальдо

В суде доказано, что Сальдо, перейдя на сторону государства-агрессора и получив назначение на должность оккупационного “главы военно-гражданской администрации Херсонской области”, организовал и обеспечил проведение незаконного референдума о вхождении временно оккупированной территории региона в состав Российской Федерации.

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Речь идет сразу о пяти статьях Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Согласно решению суда, предатель также лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет.

Это второй заочный приговор коллаборанту. В ноябре 2023 года Сальдо также осужден на 15 лет с конфискацией имущества за госизмену, коллаборационную деятельность и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

К осужденному ранее применены санкции экономического и иного ограничительного характера.

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