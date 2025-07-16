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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Колаборанта Сальдо заочно засудили до 15 років за організацію псевдореферендуму

Володимир Сальдо
Фото: УНІАН

Гауляйтера Херсонської області, колишньго депутата міськради Володимира Сальдо, який перейшов на бік ворога, заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна за організацію псевдореферендуму щодо “приєднання” тимчасово окупованих територій регіону до РФ.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Другий вирок Сальдо

У суді доведено, що Сальдо, перейшовши на бік держави-агресора та отримавши призначення на посаду окупаційного “голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області”, організував та забезпечив проведення незаконного референдуму щодо входження тимчасово окупованої території регіону до складу Російської Федерації.

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Йдеться відразу про п’ять статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
  • ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з рішення суду, зрадника також позбавлено права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності терміном на 15 років.

Це другий заочний вирок колаборанту. У листопаді 2023 року Сальдо також засуджено на 15 років з конфіскацією майна за держзраду, колабораційну діяльність та заперечення збройної агресії РФ проти України.

До засудженого раніше застосовано санкції економічного та іншого обмежувального характеру.

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