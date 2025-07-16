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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибухи в Ізмаїльському районі: уражено інфраструктурний об’єкт, на місці – пожежа

Shahed
Фото: Getty Images

Вибухи в Ізмаїльському районі пролунали вночі 16 липня після того, як ворог здійснив атаку ударними безпілотниками.

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Вибухи в Ізмаїльському районі 16 липня: що відомо

Вибухи у Ізмаїльському районі сьогодні сталися внаслідок удару дронами-камікадзе типу Шахед.

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В результаті повітряного нападу зафіксовано влучання в інфраструктурний об’єкт на території району.

На місці удару виникла пожежа, яку рятувальники намагаються загасити.

Як повідомили у РДА, загиблих та постраждалих немає.

Деталі щодо характеру пошкоджень та їхнього масштабу місцева влада поки не розголошує.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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