Взрывы в Каменском районе: есть погибшие и пострадавшие

Взрывы в Каменском районе произошли во время атаки российских беспилотников по территории Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы в Каменском районе 18 июля: что известно

Взрывы в Каменском районе сегодня прогремели после сообщения Воздушных сил ВСУ о движении вражеских БпЛА в направлении Днепропетровской области.

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Позже Сергей Лысак сообщил об обстреле Каменского района.

По предварительной информации, известно о погибших и пострадавших.

Детали инцидента выясняются, информация о количестве жертв уточняется.

Спасательные службы работают на месте попадания, оказывая помощь пострадавшим и устанавливая полные масштабы трагедии.

По обновленной информации, количество жертв в результате взрывов в Каменском районе возросло до двух человек — это мужчина и женщина.

Кроме того, на месте атаки возник пожар.

Взрывной волной повреждены административные здания, магазин, частные дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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