Взрывы в Каменском районе: есть погибшие и пострадавшие
Взрывы в Каменском районе произошли во время атаки российских беспилотников по территории Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Каменском районе 18 июля: что известно
Взрывы в Каменском районе сегодня прогремели после сообщения Воздушных сил ВСУ о движении вражеских БпЛА в направлении Днепропетровской области.
Позже Сергей Лысак сообщил об обстреле Каменского района.
По предварительной информации, известно о погибших и пострадавших.
Детали инцидента выясняются, информация о количестве жертв уточняется.
Спасательные службы работают на месте попадания, оказывая помощь пострадавшим и устанавливая полные масштабы трагедии.
По обновленной информации, количество жертв в результате взрывов в Каменском районе возросло до двух человек — это мужчина и женщина.
Кроме того, на месте атаки возник пожар.
Взрывной волной повреждены административные здания, магазин, частные дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.