Вибухи в Кам’янському районі: є загиблі та постраждалі

Вибухи в Кам’янському районі сталися під час атаки російських безпілотників по території Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи в Кам’янському районі 18 липня: що відомо

Вибухи в Кам’янському районі сьогодні пролунали після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про рух ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.

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Пізніше Сергій Лисак повідомив про обстріл Кам’янського району.

За попередньою інформацією, відомо про загиблих і постраждалих.

Деталі інциденту з’ясовуються, інформація про кількість жертв уточнюється.

Рятувальні служби працюють на місці влучання, надаючи допомогу постраждалим та встановлюючи повні масштаби трагедії.

За оновленою інформацією, кількість жертв унаслідок вибухів у Кам’янському районі зросла до двох людей – це чоловік та жінка.

Крім того, на місці атаки виникла пожежа.

Вибуховою хвилею пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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