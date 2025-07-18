Вибухи в Кам’янському районі: є загиблі та постраждалі
Вибухи в Кам’янському районі сталися під час атаки російських безпілотників по території Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Вибухи в Кам’янському районі 18 липня: що відомо
Вибухи в Кам’янському районі сьогодні пролунали після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про рух ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.
Пізніше Сергій Лисак повідомив про обстріл Кам’янського району.
За попередньою інформацією, відомо про загиблих і постраждалих.
Деталі інциденту з’ясовуються, інформація про кількість жертв уточнюється.
Рятувальні служби працюють на місці влучання, надаючи допомогу постраждалим та встановлюючи повні масштаби трагедії.
За оновленою інформацією, кількість жертв унаслідок вибухів у Кам’янському районі зросла до двох людей – це чоловік та жінка.
Крім того, на місці атаки виникла пожежа.
Вибуховою хвилею пошкоджені адмінбудівлі, магазин, приватні будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.