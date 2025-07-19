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Атака на Одессу: повреждены дома, лаборатория, магазины, есть жертва и пострадавшие

Атака на Одесу 19 липня
Наслідки атаки на Одесу 19 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Атака на Одесу 19 липня
Наслідки атаки на Одесу 19 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Атака на Одесу 19 липня
Наслідки атаки на Одесу 19 липня 2025 року. Фото: ДСНС
Атака на Одесу 19 липня
Наслідки атаки на Одесу 19 липня 2025 року. Фото: Одеська обласна прокуратура
Атака на Одесу 19 липня
Наслідки атаки на Одесу 19 липня 2025 року. Фото: Одеська обласна прокуратура
Атака на Одесу 19 липня
Наслідки атаки на Одесу 19 липня 2025 року. Фото: Одеська обласна прокуратура
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня
Атака на Одесу 19 липня

Ночью 19 июля Россия атаковала Одессу и район по меньшей мере 20 ударными беспилотниками. Зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, в частности многоэтажек. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Ночная атака на Одессу сегодня, 19 июля: что известно

По данным областной полиции и прокуратуры, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры — жилые многоэтажки, частное домовладение, а также торговые заведения и транспортные средства.

На местах попаданий вспыхнули пожары, которые на данный момент уже ликвидированы.

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В целом повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, в одном из которых почти десять квартир полностью уничтожены. Разрушениям подверглись помещения медицинской лаборатории, магазины, салон красоты, заведения питания и автомобили.

В результате ночной атаки погибла женщина, известно о шести пострадавших — у них ранения различной степени тяжести.

Правоохранители работают на местах, фиксируют последствия атаки, собирают доказательства, опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь и обеспечивают правопорядок.

Первые взрывы в Одессе прогремели почти сразу после полуночи 19 июля во время воздушной тревоги, объявленной из-за газроза вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: ДСНС, Одеська обласна прокуратура

Источник: Нацполиция, ГСЧС

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