Атака на Одессу: повреждены дома, лаборатория, магазины, есть жертва и пострадавшие
Ночью 19 июля Россия атаковала Одессу и район по меньшей мере 20 ударными беспилотниками. Зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, в частности многоэтажек. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Ночная атака на Одессу сегодня, 19 июля: что известно
По данным областной полиции и прокуратуры, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры — жилые многоэтажки, частное домовладение, а также торговые заведения и транспортные средства.
На местах попаданий вспыхнули пожары, которые на данный момент уже ликвидированы.
В целом повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, в одном из которых почти десять квартир полностью уничтожены. Разрушениям подверглись помещения медицинской лаборатории, магазины, салон красоты, заведения питания и автомобили.
В результате ночной атаки погибла женщина, известно о шести пострадавших — у них ранения различной степени тяжести.
Правоохранители работают на местах, фиксируют последствия атаки, собирают доказательства, опрашивают граждан, оказывают психологическую помощь и обеспечивают правопорядок.
Первые взрывы в Одессе прогремели почти сразу после полуночи 19 июля во время воздушной тревоги, объявленной из-за газроза вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 242-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: ДСНС, Одеська обласна прокуратура