Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Запорожской области: двигалась группа вражеских Shahed
Мощные взрывы в Запорожской области прогремели в ночь на воскресенье, 20 июля, когда двигалась группа запущенных российской армией ударных дронов Shahed.
Взрывы в Запорожской области 20 июля — какие последствия
Информацию о взрывах в Запорожской области подтвердил руководитель ОВА Иван Федоров.
По его словам, группа вражеских БпЛА ударного типа Shahed двигалась в направлении города Запорожье (Хортицкого района).
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Федоров отметил, что в небе над Запорожьем наблюдалось по меньшей мере семь БпЛА типа Shahed.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения дронов по Запорожью.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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