Взрывы в Запорожской области: двигалась группа вражеских Shahed

Мощные взрывы в Запорожской области прогремели в ночь на воскресенье, 20 июля, когда двигалась группа запущенных российской армией ударных дронов Shahed.

Взрывы в Запорожской области 20 июля — какие последствия

Информацию о взрывах в Запорожской области подтвердил руководитель ОВА Иван Федоров.

По его словам, группа вражеских БпЛА ударного типа Shahed двигалась в направлении города Запорожье (Хортицкого района).

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Федоров отметил, что в небе над Запорожьем наблюдалось по меньшей мере семь БпЛА типа Shahed.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения дронов по Запорожью.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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