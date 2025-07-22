В доме нардепа Христенко нашли новые доказательства утечки информации из НАБУ

Сотрудники СБУ и Офиса генпрокурора во время обысков по месту жительства нардепа Федора Христенко, который подозревается в работе на ФСБ, разоблачили новые факты утечки информации с ограниченным доступом из Национального антикоррупционного бюро.

Результаты обыска в доме нардепа Христенко

СБУ нашла в доме, в котором сейчас живут близкие родственники Христенко, материалы НАБУ, которые содержали конфиденциальную информацию.

Речь идет о документах негласной слежки за фигурантами уголовных производств, которые расследует Бюро, а также десятки анкет кандидатов в детективы НАБУ.

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— Среди персональных карточек были и данные на одного из руководителей межрегиональных управлений детективов Бюро Руслана Магамедрасулова, который, по материалам следствия, имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ, — говорят в СБУ.

В доме Христенко нашли также анкету бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году сбежал из Украины вне официальных пунктов пропуска.

21 июля народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Федору Христенко, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения РФ, заочно объявлено подозрение в государственной измене.

По данным следствия, Христенко находится в тесном контакте с представителями руководства НАБУ, в частности с Русланом Магамедрасуловим, которого вчера задержали по подозрению в ведении бизнеса с Россией.

Источник : СБУ

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