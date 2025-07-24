Атака на Черкассы: произошло несколько пожаров, среди 7 пострадавших — ребенок

Шесть человек получили травмы во время ракетной атаки на Черкассы сегодня, 24 июля.

Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Атака на Черкассы сегодня, 24 июля: что известно

Враг атаковал Черкассы в четыре утра 24 июля направив на областной центр скоростные цели.

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После трех взрывов в Черкассах вспыхнуло несколько пожаров, которые ликвидировали спасатели.

Известно, что во время атаки на Черкассы 24 июля пострадали по меньшей мере шесть человек.

Сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, однако, куда именно попали российские ракеты неизвестно.

По информации от мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, россияне попали по городскому кладбищу №4. там повреждены несколько могил.

Кроме того, количество пострадавших в результате атаки на Черкассы возросло до семи человек, среди них — 7-летний ребенок.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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