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Атака на Черкаси: у місті сталося кілька пожеж, шестеро травмованих

балістична ракета
Фото: Getty Images

Шестеро людей дістали травми під час ракетної атаки на Черкаси сьогодні, 24 липня.

Про це повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Атака на Черкаси сьогодні, 24 липня: що відомо

Ворог атакував Черкаси о четвертій ранку 24 липня спрямувавши на обласний центр швидкісні цілі.

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Після трьох вибухів у Черкасах спалахнуло кілька пожеж, які ліквідували рятувальники.

Відомо, що під час атаки на Черкаси 24 липня постраждали щонайменше шестеро людей.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки, однак, куди саме влучили російські ракети невідомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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