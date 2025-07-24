Взрывы в Кременчуге: ВСУ зафиксировали движение вражеских дронов

Мощные взрывы в Кременчуге Полтавской области прогремели вечером в четверг, 24 июля, когда российские войска пытались атаковать город ударными дронами.

Взрывы в Кременчуге 24 июля — какие последствия

О том, что в Кременчуге прогремели взрывы ночью, сообщили украинские журналисты, находящиеся в городе.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение вражеских беспилотников в направлении города Кременчуг.

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Воздушная тревога в Кременчуге Полтавской области была объявлена в 21:30 из-за угрозы дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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