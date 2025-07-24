Взрывы в Шостке 24 июля: что известно

Взрывы в Шостке прогремели поздно вечером 24 июля. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики.

Взрывы в Шостке 24 июля: какие последствия

О взрывах в Шостке сегодня вечером сообщили журналисты, которые находятся в городе.

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе баллистической атаки и пусках управляемых авиабомб на Сумскую область.

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Днем в Сумской ОВА проинформировали, что после 18:00 российские войска атаковали Зноб-Новгородскую громаду.

В результате удара вражеского ударного БпЛА по одному из населенных пунктов погибла 43-летняя женщина.

Также во время артиллерийского обстрела ранения получила 60-летняя жительница поселка. Женщине оказали медицинскую помощь в больнице.

Напомним, днем 22 июля Россия атаковала Сумскую громаду беспилотниками. Было зафиксировано два попадания по городу.

Повреждена гражданская инфраструктура. Два человека получили ранения.

Позже армия РФ нанесла еще один удар по Сумам возле объекта социальной инфраструктуры. В результате атаки погиб человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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