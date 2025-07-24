Вибухи у Кременчуку: ЗСУ зафіксували рух ворожих дронів

Потужні вибухи у Кременчуці Полтавської області прогриміли ввечері у четвер, 24 липня, коли російські війська намагалися атакувати місто ударними дронами.

Вибухи у Кременчуці 24 липня – які наслідки

Про те, що у Кременчуці пролунали вибухи вночі, повідомили українські журналісти, які перебувають у місті.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ворожих безпілотників у напрямку міста Кременчук.

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Повітряну тривогу в Кременчуці Полтавській області було оголошено о 21:30 через загрозу дронів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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