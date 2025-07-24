Вибухи в Шостці 24 липня: що відомо

Вибухи в Шостці пролунали пізно ввечері 24 липня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики.

Вибухи в Шостці 24 липня: які наслідки

Про вибухи вибухи в Шостці сьогодні ввечері повідомили журналісти, що перебувають у місті.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістичної атаки та пуски керованих авіабомб на Сумщину.

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Вдень в Сумській ОВА поінформували, що після 18:00 російські війська атакували Зноб-Новгородську громаду.

Внаслідок удару ворожого ударного БпЛА по одному з населених пунктів загинула 43-річна жінка.

Згодом, під час артилерійського обстрілу, поранення отримала 60-річна мешканка селища. Жінці надали медичну допомогу в лікарні.

Нагадаємо, вдень 22 липня Росія атакувала Сумську громаду безпілотниками. Було зафіксовано два влучання по місту. Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Дві людини дістали поранення, їх доставили до лікарні.

Пізніше армія РФ завдала ще одного удару по Сумах біля обʼєкта соціальної інфраструктури. Внаслідок атаки загинула людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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