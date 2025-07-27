Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Хмельницкой области 27 июля: сообщали об угрозе БпЛА
Взрывы в Хмельницкой области прозвучали сегодня утром 27 июля.
Взрывы в Хмельницкой области — какие последствия
Как сообщают в местных пабликах, в небе было замечено движение разведывательных БПЛА.
Напомним, в результате российской атаки на Каменское Днепропетровской области 26 июля повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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