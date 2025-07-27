Взрывы в Хмельницкой области 27 июля: сообщали об угрозе БпЛА

Взрывы в Хмельницкой области прозвучали сегодня утром 27 июля.

Взрывы в Хмельницкой области — какие последствия

Как сообщают в местных пабликах, в небе было замечено движение разведывательных БПЛА.

Напомним, в результате российской атаки на Каменское Днепропетровской области 26 июля повреждены многоэтажные жилые дома и учебное заведение.

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