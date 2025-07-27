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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
1 хв.

Вибухи на Хмельниччині 27 липня: повідомляли про загрозу БпЛА

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Вибухи на Хмельниччині пролунали сьогодні зранку 27 липня.

Вибухи на Хмельниччині – які наслідки

Як повідомляють у місцевих пабліках, у небі було помічено рух розвідувальних БпЛА.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Камʼянське Дніпропетровської області 26 липня пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та навчальний заклад.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Рятувальник ДСНС

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