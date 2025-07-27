Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи на Хмельниччині 27 липня: повідомляли про загрозу БпЛА
Вибухи на Хмельниччині пролунали сьогодні зранку 27 липня.
Вибухи на Хмельниччині – які наслідки
Як повідомляють у місцевих пабліках, у небі було помічено рух розвідувальних БпЛА.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Камʼянське Дніпропетровської області 26 липня пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та навчальний заклад.
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