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Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.

Дерево упало на палатку: в Одесской области из-за непогоды погиб подросток, еще 4 пострадали

негода в одеській області забрала життя підлітка
Фото: ГСЧС

В городе Балта Подольского района Одесской области в результате непогоды погиб подросток, еще 4 детей пострадали.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

В Одесской области из-за непогоды погиб подросток

27 июля днем в Подольском районе, в городе Балта, подростки отдыхали возле реки. Началась непогода, поднялся сильный ветер, в результате чего дерево упало на палатку, в которой находились подростки.

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Спасатели прибыли на место, и из-под дерева освободили 4 детей, их передали врачам. К сожалению, пятого ребенка спасли не удалось.

Все обстоятельства устанавливают представители полиции.

негода в одеській області забрала життя підлітка

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

К слову, 22 июля Киев накрыла непогода, в результате чего также пострадали люди. Так, медики госпитализировали пятерых человек, в том числе 13-летнюю девушку.

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