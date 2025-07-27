Дерево впало на намет: на Одещині через негоду загинув підліток, ще 4 постраждали

У місті Балта Подільського району Одеської області внаслідок негоди загинув підліток, ще 4 дітей постраждали.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

На Одещині через негоду загинув підліток

27 липня вдень у Подільському районі, у місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки.

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Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, їх передали лікарям. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.

Усі обставини наразі встановлюють представники поліції.

До речі, 22 липня Київ накрила негода, внаслідок чого також постраждали люди, медики госпіталізували п’ятьох громадян, зокрема 13-річну дівчину.

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