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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Дерево впало на намет: на Одещині через негоду загинув підліток, ще 4 постраждали

негода в одеській області забрала життя підлітка
Фото: ДСНС

У місті Балта Подільського району Одеської області внаслідок негоди загинув підліток, ще 4 дітей постраждали.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Одеській області.

На Одещині через негоду загинув підліток

27 липня вдень у Подільському районі, у місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки.

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Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, їх передали лікарям. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось.

Усі обставини наразі встановлюють представники поліції.

негода в одеській області забрала життя підлітка

Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

До речі, 22 липня Київ накрила негода, внаслідок чого також постраждали люди, медики госпіталізували п’ятьох громадян, зокрема 13-річну дівчину.

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