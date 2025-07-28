Взрывы в Хмельницкой области 28 июля: в Украине объявляли тревогу из-за МиГ-31К

В Хмельницкой области слышали взрывы после объявления воздушной тревоги сегодня утром, 28 июля.

О взрывах в регионе сообщило Суспільне.

Взрывы в Хмельницкой области 28 июля: что известно

О воздушной тревоге на территории Украины 28 июля объявили в 7:54 из-за ракетной опасности, связанной со взлетом вражеского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет Кинжал.

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Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели на Хмельницкую область.

По данным мониторинговых каналов, российская армия выпустила три ракеты Кинжал. Впоследствии сообщалось, что они не фиксируются в воздушном пространстве Украины и продолжается доразведка.

По состоянию на 8:20 воздушную тревогу отменили — опасность миновала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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