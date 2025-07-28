Вибухи на Хмельниччині 28 липня: в Україні оголошували тривогу через МіГ-31К

У Хмельницькій області чули вибухи після оголошення повітряної тривоги сьогодні зранку, 28 липня. Менш ніж за годину в регіоні знову лунали вибухи під час тривоги.

Про вибухи в регіоні повідомило Суспільне.

Вибухи на Хмельниччині 28 липня: що відомо

Про повітряну тривогу на території України 28 липня оголосили о 7:54 через ракетну небезпеку, пов’язану зі злетом ворожого літака МіГ-31К, який є носієм ракет Кинджал.

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Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Хмельницьку область.

За даними моніторингових каналів, російська армія випустила три ракети Кинджал. Згодом повідомлялося, що вони не фіксуються у повітряному просторі України і триває дорозвідка.

Станом на 8:20 повітряну тривогу скасували – небезпека минула.

Оновлено о 9:02. О 8:48 Повітряні сили оголосили про чергову повітряну тривогу через злет МіГ-31К. Повідомляли про швидкісну ціль на Хмельницьку область.

Після цього ЗМІ та Telegram-канали писали про нові вибухи в області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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