Вибухи на Хмельниччині 28 липня: в Україні оголошували тривогу через МіГ-31К
У Хмельницькій області чули вибухи після оголошення повітряної тривоги сьогодні зранку, 28 липня. Менш ніж за годину в регіоні знову лунали вибухи під час тривоги.
Про вибухи в регіоні повідомило Суспільне.
Вибухи на Хмельниччині 28 липня: що відомо
Про повітряну тривогу на території України 28 липня оголосили о 7:54 через ракетну небезпеку, пов’язану зі злетом ворожого літака МіГ-31К, який є носієм ракет Кинджал.
Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль на Хмельницьку область.
За даними моніторингових каналів, російська армія випустила три ракети Кинджал. Згодом повідомлялося, що вони не фіксуються у повітряному просторі України і триває дорозвідка.
Станом на 8:20 повітряну тривогу скасували – небезпека минула.
Оновлено о 9:02. О 8:48 Повітряні сили оголосили про чергову повітряну тривогу через злет МіГ-31К. Повідомляли про швидкісну ціль на Хмельницьку область.
Після цього ЗМІ та Telegram-канали писали про нові вибухи в області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.