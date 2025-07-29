РФ нанесла удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: 3 погибших и 18 раненых

Российская армия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Удар РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ

В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что ракетный удар по учебному подразделению нанесен сегодня, 29 июля.

— Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава, — говорится в сообщении.

По состоянию на 21:30, известно о трех погибших и 18 раненых украинских военнослужащих.

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В настоящее время на месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

— Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, — отметили в Сухопутных войсках ВСУ.

Там утверждают, что создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, назначено служебное расследование для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава.

В Сухопутных войсках ВСУ обещают, что если к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, то виновные будут привлечены к ответственности.

Отмечается, что командование ВСУ и Сухопутных войск осуществляет дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов армии России по полигонам и учебным центрам.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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