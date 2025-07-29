РФ завдала удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: 3 загиблих і 18 поранених

Російська армія завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Удар РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ

У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що ракетного удару по навчальному підрозділу завдано сьогодні, 29 липня.

– Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу, – йдеться у повідомленні.

Станом на 21:30, відомо про трьох загиблих та 18 поранених українських військовослужбовців.

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Наразі на місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надають всю необхідну медичну допомогу.

– Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – зазначили у Сухопутних військах ЗСУ.

Там стверджують, що створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних сил України, призначено службове розслідування для з’ясування всіх обставин і причин втрати особового складу.

У Сухопутних військах ЗСУ обіцяють, що якщо до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, тоді винних притягнуть до відповідальності.

Зазначається, що командування ЗСУ та Сухопутних військ здійснює додаткових заходів безпеки для збереження життя і здоров’я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів армії Росії по полігонах та навчальних центрах.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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