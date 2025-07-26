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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Не может быть никакой тишины в ответ после российских ударов — Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Не может быть никакой тишины в ответ после российских комбинированных ударов дронами, ракетами и баллистикой — это обеспечивают украинские дальнобойные дроны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после утренних докладов министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и военных.

Зеленский о ночной атаке РФ на Украину

— Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в частности баллистика и дроны. Били по линии Сумщина — Харьковщина — Днепропетровщина, — заявил глава государства.

По его словам, спасатели сразу отреагировали на российские обстрелы.

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Владимир Зеленский поблагодарил за неизменную оперативность помощи нашим людям.

— Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования, — отметил президент.

По мнению главы государства, точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, а украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.

Он убежден, что российские военные предприятия, логистика, аэропорты должны чувствовать, что война РФ имеет для них реальные последствия.

Точность украинских дронов и ежедневный характер ответов — это один из аргументов, которые точно приблизят мир, резюмировал Владимир Зеленский.

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