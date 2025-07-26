Не может быть никакой тишины в ответ после российских ударов — Зеленский
Не может быть никакой тишины в ответ после российских комбинированных ударов дронами, ракетами и баллистикой — это обеспечивают украинские дальнобойные дроны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский после утренних докладов министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и военных.
Зеленский о ночной атаке РФ на Украину
— Ночью россияне нанесли комбинированный удар: ракеты, в частности баллистика и дроны. Били по линии Сумщина — Харьковщина — Днепропетровщина, — заявил глава государства.
По его словам, спасатели сразу отреагировали на российские обстрелы.
Владимир Зеленский поблагодарил за неизменную оперативность помощи нашим людям.
— Есть раненые в результате российского удара. К сожалению, есть и погибшие. Мои соболезнования, — отметил президент.
По мнению главы государства, точно не может быть никакой тишины в ответ на такие удары, а украинские дальнобойные дроны это обеспечивают.
Он убежден, что российские военные предприятия, логистика, аэропорты должны чувствовать, что война РФ имеет для них реальные последствия.
Точность украинских дронов и ежедневный характер ответов — это один из аргументов, которые точно приблизят мир, резюмировал Владимир Зеленский.