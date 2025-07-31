Российские обстрелы повредили железную дорогу в одном из районов Киева

В связи с ночными вражескими обстрелами столицы повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Последствия обстрела железной дороги в Киеве

В результате ночного обстрела столицы российскими войсками был поврежден участок железнодорожного полотна.

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Пострадавших среди пассажиров и работников нет — все были своевременно эвакуированы в безопасные зоны.

В настоящее время движение по поврежденному участку осуществляется тепловозами, а на месте активно работают ремонтные бригады.

Полное возобновление движения ожидалось около 9:00 утра.

Несмотря на обстрел, поезда дальнего следования продолжают курсировать по расписанию.

В то же время возможны незначительные задержки пригородных рейсов Kyiv City Express в направлении от Святошина до Киев-Пассажирского.

В «Укрзализныце» заверили, что прилагают максимум усилий для скорейшего возвращения к привычному режиму работы.

Напомним, в результате ночной комбинированной атаки на Киев погибли и ранены гражданские лица, в том числе пострадали дети.

Наибольшие разрушения понесла Соломенский район, также зафиксированы повреждения в Святошинском районе.

Одна из вражеских ракет попала в многоэтажный дом. Под завалами до сих пор находятся люди.

Спасательная операция продолжается.

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