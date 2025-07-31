Российские обстрелы повредили железную дорогу в одном из районов Киева
В связи с ночными вражескими обстрелами столицы повреждена железнодорожная инфраструктура в одном из районов города.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Последствия обстрела железной дороги в Киеве
В результате ночного обстрела столицы российскими войсками был поврежден участок железнодорожного полотна.
Пострадавших среди пассажиров и работников нет — все были своевременно эвакуированы в безопасные зоны.
В настоящее время движение по поврежденному участку осуществляется тепловозами, а на месте активно работают ремонтные бригады.
Полное возобновление движения ожидалось около 9:00 утра.
Несмотря на обстрел, поезда дальнего следования продолжают курсировать по расписанию.
В то же время возможны незначительные задержки пригородных рейсов Kyiv City Express в направлении от Святошина до Киев-Пассажирского.
В «Укрзализныце» заверили, что прилагают максимум усилий для скорейшего возвращения к привычному режиму работы.
Напомним, в результате ночной комбинированной атаки на Киев погибли и ранены гражданские лица, в том числе пострадали дети.
Наибольшие разрушения понесла Соломенский район, также зафиксированы повреждения в Святошинском районе.
Одна из вражеских ракет попала в многоэтажный дом. Под завалами до сих пор находятся люди.
Спасательная операция продолжается.