Взрывы в Запорожском районе: один человек погиб, еще четверо пострадали
Взрывы в Запорожском районе прогремели ночью 1 августа. В результате обстрелов есть погибший и по меньшей мере четверо раненых.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожском районе 1 августа: что известно
В целом в результате взрывов в Запорожском районе сегодня пострадали четыре человека — две женщины и двое мужчин.
В частности, в селе Веселянка в результате попадания снаряда в частный дом погиб 63-летний мужчина. Еще одна женщина, которая находилась рядом, получила ранения.
Ей оперативно оказали медицинскую помощь.
В Малокатериновке во время атаки поврежден дом, возник пожар.
Пострадал 65-летний мужчина, которому также оказывается необходимая помощь.
Кроме того, ранения получила 77-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОГА