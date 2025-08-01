Взрывы в Запорожском районе: один человек погиб, еще четверо пострадали

Взрывы в Запорожском районе прогремели ночью 1 августа. В результате обстрелов есть погибший и по меньшей мере четверо раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожском районе 1 августа: что известно

В целом в результате взрывов в Запорожском районе сегодня пострадали четыре человека — две женщины и двое мужчин.

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В частности, в селе Веселянка в результате попадания снаряда в частный дом погиб 63-летний мужчина. Еще одна женщина, которая находилась рядом, получила ранения.

Ей оперативно оказали медицинскую помощь.

В Малокатериновке во время атаки поврежден дом, возник пожар.

Пострадал 65-летний мужчина, которому также оказывается необходимая помощь.

Кроме того, ранения получила 77-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 255-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

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