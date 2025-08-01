Вибухи в Запорізькому районі: одна людина загинула, постраждали ще четверо
Вибухи в Запорізькому районі пролунали вночі 1 серпня. Внаслідок обстрілів є загиблий та щонайменше четверо поранених.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Вибухи в Запорізькому районі 1 серпня: що відомо
Загалом унаслідок вибухів у Запорізькому району сьогодні постраждали четверо людей — дві жінки та двоє чоловіків.
Зокрема у селі Веселянка через влучання снаряда у приватний будинок загинув 63-річний чоловік. Ще одна жінка, яка перебувала поруч, отримала поранення.
Їй оперативно надали медичну допомогу.
У Малокатеринівці під час атаки пошкоджено будинок, виникла пожежа.
Постраждав 65-річний чоловік, якому також надається необхідна допомога.
Крім того, поранення отримала 77-річна жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 255-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Запорізька ОВА