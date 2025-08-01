События ночи 1 августа: количество погибших в Киеве выросло, Украина созывает заседание Совбеза
В Киеве количество погибших возросло до 26 человек в результате российского удара 31 июля.
В Запорожском районе в результате обстрела КАБами погибли и пострадали.
На фронте ВСУ ликвидировали северокорейскую САУ. Украина созвала Совбез ООН из-за атаки на столицу, а в США Сенат поддержал выделение $1 млрд помощи на 2026 год.
О главных событиях ночи 1 августа – читайте в подборке на Фактах ICTV.
- Число погибших в результате удара по Киеву возросло
- Обстрел КАБами Запорожья
- ВСУ уничтожили САУ Коксан
- Украина созывает Совбез ООН
- США выделили $1 млрд в помощь Украине
Число погибших в результате удара по Киеву возросло
Как сообщили в ГСЧС, в течение ночи 1 августа и утром спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе 10 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.
Таким образом, количество жертв российского удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 26 человек, из которых 3 — дети. Пострадали 159 человек, из них – 16 детей.
Психологи ГСЧС оказали помощь 112 людям. С места проведения работ вывезено более 2000 тонн обломков.
К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники.
Обстрел КАБами Запорожья
В результате обстрела Запорожского района управляемыми авиабомбами ранены три человека, в том числе две женщины 36-ти и 77-ми лет. Один человек погиб.
Об этом сообщил глава военной администрации Иван Федоров.
— Одна женщина ранена в Веселянке, другая — в Малокатериновке. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал он в своем телеграмм-канале.
Также во время этой атаки погиб 63-летний и раненый 65-летний мужчина.
ВСУ уничтожили САУ Коксан
Украинские военные на фронте уничтожили редкий образец техники – северокорейскую тяжелую 170-мм самоходную гаубицу М1989/М1991 Коксан.
Об этом сообщил 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов ВСУ.
По информации, подразделение Крыма этого полка обнаружило северокорейскую самоходную артиллерийскую установку и скорректировало огонь реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего цель была уничтожена.
Украина созывает Совбез ООН
В ответ на очередную масштабную ракетную атаку России по Киеву 31 июля, повлекшую многочисленные жертвы и серьезные разрушения, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН.
Встреча запланирована на 1 августа и будет проходить в рамках повестки дня, посвященной поддержанию мира и безопасности в Украине.
Ожидается, что во время заседания международное сообщество продемонстрирует четкую и решительную позицию по действиям России.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что, несмотря на стремление России затянуть войну, мир имеет достаточно рычагов влияния для ее остановки из-за консолидированного давления и принципиальной позиции в пользу немедленного и безусловного прекращения боевых действий.
США выделили $1 млрд в помощь Украине
Комитет по ассигнованиям Сената США утвердил законопроект об оборонных расходах на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено около 1 миллиарда долларов в поддержку Украины.
Это решение было принято, несмотря на то, что администрация Дональда Трампа не включила это финансирование в свой бюджетный запрос, сообщает Reuters.
Комитет согласовал выделение 852 миллиардов долларов для Министерства обороны на следующий финансовый год, который завершится 30 сентября 2026 года.
Это на 21,7 миллиарда, или 2,6% больше, чем было предусмотрено в предварительном запросе президента-республиканца.
Инициативу поддержали 26 сенаторов, только трое высказались против, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке как среди демократов, так и республиканцев.