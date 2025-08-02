Ночью город Изюм остался без света из-за вражеского обстрела
Ночью из-за российских обстрелов часть Изюмского района, в том числе и город Изюм Харьковской области, остались без света.
Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация (МВА).
Город Изюм без света 2 августа
Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм соответственно тоже остался обесточенным, говорится в сообщении МВА.
Энергетики продолжают работать утром, чтобы восстановить питание в Изюме и районе. Местами уже есть результаты.
Водоснабжение и водоотведение в городе работает от основного электроснабжения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 256-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.