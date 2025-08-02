Ночью город Изюм остался без света из-за вражеского обстрела

Ночью из-за российских обстрелов часть Изюмского района, в том числе и город Изюм Харьковской области, остались без света.

Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация (МВА).

Город Изюм без света 2 августа

Ночью в результате вражеских обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, город Изюм соответственно тоже остался обесточенным, говорится в сообщении МВА.

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Водоснабжение и водоотведение в городе работает от основного электроснабжения.

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