Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Вночі місто Ізюм залишилось без світла через ворожий обстріл
Вночі через російські обстріли частина Ізюмської району, зокрема й місто Ізюм Харківської області, залишилися без світла.
Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація (МВА).
Місто Ізюм без світла 2 серпня
Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим, йдеться у повідомленні МВА.
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