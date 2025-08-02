Вночі місто Ізюм залишилось без світла через ворожий обстріл

Вночі через російські обстріли частина Ізюмської району, зокрема й місто Ізюм Харківської області, залишилися без світла.

Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація (МВА).

Місто Ізюм без світла 2 серпня

Вночі в результаті ворожих обстрілів значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, місто Ізюм відповідно теж залишилось знеструмленим, йдеться у повідомленні МВА.

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Енергетики продовжують працювати зранку, щоб відновити живлення в Ізюмі та районі. Місцями вже є результати.

Водопостачання і водовідведення в місті працює від основного електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 256-ту добу.

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