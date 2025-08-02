Взрывы в Мелитополе: уничтожено подразделение кадыровцев и комплекс РЭБ
Взрывы в Мелитополе сегодня привели к уничтожению пяти оккупантов из подразделения Ахмат.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).
Взрывы в Мелитополе 2 августа: что известно
По информации ГУР МО Украины, успешная операция разведки и движения сопротивления состоялась в окрестностях временно оккупированного Мелитополя.
Взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения Ахмат внутри.
В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.
Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Волгоградской области остановился магистральный газопровод Центральная Азия-Центр.
Этот газопровод транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.
Кроме того, в конце июля украинские дроны атаковали радиозавод в Пензе, который производит средства связи, в частности мобильные комплексы управления, системы автоматизированного боевого управления, а также командно-штабные машины на базе бронетехники.
Фото: ГУР