Взрывы в Мелитополе: уничтожено подразделение кадыровцев и комплекс РЭБ

Взрывы в Мелитополе сегодня привели к уничтожению пяти оккупантов из подразделения Ахмат.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР).

Взрывы в Мелитополе 2 августа: что известно

По информации ГУР МО Украины, успешная операция разведки и движения сопротивления состоялась в окрестностях временно оккупированного Мелитополя.

Сейчас смотрят

Взорвался микроавтобус с бойцами оккупационного подразделения Ахмат внутри.

В результате детонации все пятеро пассажиров погибли.

Также взрывом ранены двое захватчиков, которые находились в соседнем автомобиле, и уничтожен мобильный комплекс РЭБ.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов в Волгоградской области остановился магистральный газопровод Центральная Азия-Центр.

Этот газопровод транспортирует природный газ из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан в Россию.

Кроме того, в конце июля украинские дроны атаковали радиозавод в Пензе, который производит средства связи, в частности мобильные комплексы управления, системы автоматизированного боевого управления, а также командно-штабные машины на базе бронетехники.

Фото: ГУР

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.