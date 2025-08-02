Вибухи у Мелітополі: знищено підрозділ кадирівців і комплекс РЕБ

Вибухи в Мелітополі сьогодні призвели до знищення п’яти окупантів із підрозділу Ахмат.

Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР).

Вибухи в Мелітополі 2 серпня: що відомо

За інформацією ГУР МО України, успішна операція розвідки та руху опору відбулася на околицях тимчасово окупованого Мелітополя.

Зараз дивляться

Вибухнув мікроавтобус із бійцями окупаційного підрозділу Ахмат усередині.

Внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.

Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, та знищено мобільний комплекс РЕБ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок вибухів у Волгоградській області зупинився магістральний газопровід Центральна Азія-Центр.

Цей газопровід транспортує природний газ із Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Крім того, наприкінці липня, українські дрони атакували радіозавод у Пензі, який виготовляє засоби зв’язку, зокрема мобільних комплексів управління, систем автоматизованого бойового управління, а також командно-штабних машин на базі бронетехніки.

Фото: ГУР

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.