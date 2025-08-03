Взрывы на Запорожье: россияне убили трех человек в Степногорской громаде
Взрывы на Запорожье раздавались в течение воскресенья, 3 августа. Россияне обстреливали Степногорскую общину. В результате вражеских атак погибли трое мирных жителей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 3 августа: какие последствия
— Трое погибших и разрушенные дома: последствия атаки россиян по Степногорской громаде, — отметил Федоров.
Взрывы в Запорожской области сегодня стали следствием обстрелов врага частного сектора.
Снаряды попали в жилые дома, вызвав масштабные разрушения.
— В результате ударов погибли три человека — мужчины 50 и 40 лет и женщина 58 лет, — добавил глава ОГА.
Напомним, в ночь на 1 августа раздавались взрывы на Запорожье — россияне обстреляли Запорожский район.
В селе Веселянка ракета попала в частный дом — на месте погиб 63-летний мужчина.
В результате попадания в Малокатериновке было повреждено другое жилье, где возник пожар.
В результате обстрела ранения получил 65-летний мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.
Запорожское направление остается одним из самых опасных в зоне боевых действий. Российские войска регулярно обстреливают мирные населенные пункты, нанося жертвы и разрушения.