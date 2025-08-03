Вибухи на Запоріжжі: росіяни вбили трьох людей у Степногірській громаді

Вибухи на Запоріжжі лунали протягом неділі, 3 серпня. Росіяни обстрілювали Степногірську громаду. У результаті ворожих атак загинули троє мирних жителів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи на Запоріжжі 3 серпня: які наслідки

– Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді, – зазначив Федоров.

Вибухи у Запорізькій області сьогодні стали наслідком обстрілів ворога приватного сектору.

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Снаряди влучили в житлові будинки, спричинивши масштабні руйнування.

– Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років, – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня лунали вибухи на Запоріжжі – росіяни обстріляли Запорізький район.

У селі Веселянка ракета влучила в приватний будинок – на місці загинув 63-річний чоловік.

Унаслідок влучання у Малокатеринівці було пошкоджено інше житло, де виникла пожежа.

У результаті обстрілу поранення дістав 65-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.

Запорізький напрямок залишається одним із найнебезпечніших у зоні бойових дій. Російські війська регулярно обстрілюють мирні населені пункти, завдаючи жертв і руйнувань.

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