Вибухи на Запоріжжі: росіяни вбили трьох людей у Степногірській громаді
Вибухи на Запоріжжі лунали протягом неділі, 3 серпня. Росіяни обстрілювали Степногірську громаду. У результаті ворожих атак загинули троє мирних жителів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи на Запоріжжі 3 серпня: які наслідки
– Троє загиблих та зруйновані будинки: наслідки атаки росіян по Степногірській громаді, – зазначив Федоров.
Вибухи у Запорізькій області сьогодні стали наслідком обстрілів ворога приватного сектору.
Снаряди влучили в житлові будинки, спричинивши масштабні руйнування.
– Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років, – додав очільник ОВА.
Нагадаємо, у ніч на 1 серпня лунали вибухи на Запоріжжі – росіяни обстріляли Запорізький район.
У селі Веселянка ракета влучила в приватний будинок – на місці загинув 63-річний чоловік.
Унаслідок влучання у Малокатеринівці було пошкоджено інше житло, де виникла пожежа.
У результаті обстрілу поранення дістав 65-річний чоловік. Медики надали йому всю необхідну допомогу.
Запорізький напрямок залишається одним із найнебезпечніших у зоні бойових дій. Російські війська регулярно обстрілюють мирні населені пункти, завдаючи жертв і руйнувань.